Ariel Chaves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Chaves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ariel Chaves kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ariel Chaves ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ariel Chaves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Chaves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ariel Chaves

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Chaves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Chaves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Chaves 20 Şubat 1992 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ariel Hernán Cháves şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Chaves Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ariel Chaves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club SD Flandria futbol takımında oynamaktadır. Club SD Flandria takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ariel Chaves'nin Club SD Flandria ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ariel Chavesboyu ve yaşı kaç

Ariel Chaves Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ariel Chaves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Ariel Chaves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Chaves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Almagro

8 Ağu 2018 yılında CA Colón

22 Ocak 2019 yılında Guayaquil City

10 Mart 2021 yılında San Martín (T)

12 Ocak 2022 yılında CA Alvarado

17 Ocak 2023 yılında Club Flandria

Ariel Chaves kimdir

Ariel Chaves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Chaves şuan Club SD Flandria takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Ariel Chaves nereli

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