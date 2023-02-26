Ariel Cohen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Cohen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Cohen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ariel Cohen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ariel Cohen 12 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אריאל כהן şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ariel Cohen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ariel Cohen'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Ariel Cohen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ariel Cohen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Hapoel Tel Aviv
Ariel Cohen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ariel Cohen şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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