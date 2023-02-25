Ariel Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Garcia 8 Şubat 2000 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Alan Ariel García Jama şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Garcia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRD Sport yapmaktadır. Ariel Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ariel Garcia'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ariel Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ariel Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Nisan 2017 yılında CD La Gloria

1 Nisan 2021 yılında Estudiantes

31 Ocak 2022 yılında SD Aucas

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes

3 Ocak 2023 yılında SD Aucas

Ariel Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Garcia şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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