Ariel Hall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Hall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ariel Hall kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ariel Hall ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ariel Hall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Hall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ariel Hall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Hall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Hall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Hall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Hall 12 Eylül 2000 tarihinde Machala şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Ariel Patricio Hall Gaspar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Hall Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ariel Hall'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ariel Hall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel Hall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ariel Hall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Hall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Orense

1 Haziran 2019 yılında Santos FC

31 Aralık 2019 yılında Orense

2 Şubat 2021 yılında Gualaceo SC

31 Aralık 2021 yılında Orense

1 Mart 2022 yılında CD Santa Elena

9 Temmuz 2022 yılında Técnico U.

Ariel Hall kimdir

Ariel Hall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Hall şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Selección de El Oro (-3/2015)

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Ariel Hall nereli

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