Ariel Harush kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Harush Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ariel Harush kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ariel Harush ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ariel Harush kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Harush Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ariel Harush kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Harush Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Harush adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Harush Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Harush 8 Şubat 1988 tarihinde Jerusalem şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İsrail,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da אריאל הרוש şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Harush Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Ariel Harush, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ariel Harush'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ariel Harush Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel Harush isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Ariel Harush Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Harush futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2014 yılında Maccabi Netanya

1 Temmuz 2015 yılında Hapoel Tel Aviv

6 Temmuz 2017 yılında Anorthosis

6 Ağustos 2018 yılında H. Beer Sheva

18 Temmuz 2019 yılında Sparta R.

31 Temmuz 2020 yılında H. Beer Sheva

21 Kasım 2020 yılında FC Nitra

6 Ocak 2021 yılında Heerenveen

1 Temmuz 2021 yılında H. Beer Sheva

Ariel Harush kimdir

Ariel Harush Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Harush şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Ariel Harush Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail takımında 1 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Kasım 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ariel Harush nereli

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