Ariel Herrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Herrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ariel Herrero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ariel Herrero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ariel Herrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Herrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Herrero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Herrero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Herrero 3 Haziran 1999 tarihinde León şehrinde doğmuştur.  İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ariel Herrero García şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Herrero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ariel Herrero'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ariel Herreroboyu ve yaşı kaç

Ariel Herrero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel Herrero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CD Llanes

10 Kasım 2021 yılında CD Mirandés B

1 Ağustos 2022 yılında Sporting B

Ariel Herrero kimdir

Ariel Herrero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Herrero şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ariel Herrero nereli

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