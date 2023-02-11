Ariel Kippes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Kippes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Kippes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Kippes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Kippes 25 Şubat 1994 tarihinde Moreno şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ariel Armando Kippes şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Kippes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ariel Kippes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ariel Kippes'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ariel Kippes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ariel Kippes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ariel Kippes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Kippes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sarmiento Junin

5 Temmuz 2019 yılında Brown Adrogué

30 Haziran 2021 yılında Sarmiento Junin

1 Temmuz 2021 yılında Brown Adrogué

Ariel Kippes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Kippes şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.