Ariel Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ariel Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ariel Lopez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ariel Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ariel Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Lopez 26 Mayıs 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ariel Ignacio López Varela şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Lopez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportySpain yapmaktadır. Ariel Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ariel Lopez'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ariel Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ariel Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2015 yılında UD Las Zocas

1 Ocak 2018 yılında Getafe CF B

14 Temmuz 2018 yılında Navalcarnero

30 Ocak 2019 yılında Inter de Madrid

17 Temmuz 2019 yılında D. Calarasi

1 Temmuz 2021 yılında FC Buzau

Ariel Lopez kimdir

Ariel Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Lopez şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ariel Lopez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Balazs Csiszer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Csiszer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Balazs Csiszer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Csiszer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dawid Kocyla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Kocyla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dawid Kocyla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dawid Kocyla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Roberto Romeo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Romeo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Roberto Romeo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Romeo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristian Vallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Vallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristian Vallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Vallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: O bölgeleri karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur vuracak!
Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: O bölgeleri karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur vuracak!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi