Ariel Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Lopez 26 Mayıs 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ariel Ignacio López Varela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Lopez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportySpain yapmaktadır. Ariel Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ariel Lopez'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ariel Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ariel Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2015 yılında UD Las Zocas

1 Ocak 2018 yılında Getafe CF B

14 Temmuz 2018 yılında Navalcarnero

30 Ocak 2019 yılında Inter de Madrid

17 Temmuz 2019 yılında D. Calarasi

1 Temmuz 2021 yılında FC Buzau

Ariel Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Lopez şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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