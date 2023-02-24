Ariel Lucero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Lucero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Lucero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Lucero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Lucero 16 Nisan 1999 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Ángel Ariel Lucero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Lucero Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LARA yapmaktadır. Ariel Lucero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ariel Lucero'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ariel Lucero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel Lucero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ariel Lucero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Lucero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2020 yılında All Boys

19 Ocak 2022 yılında Almirante Brown

30 Haziran 2022 yılında All Boys

1 Temmuz 2022 yılında B. Podgorica

30 Haziran 2023 yılında All Boys

Ariel Lucero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Lucero şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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