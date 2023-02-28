Ariel Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Martinez 10 Ocak 1994 tarihinde Melipilla şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Ariel Elías Martínez Arce şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Martinez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Ariel Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ariel Martinez'nin CD Palestino ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ariel Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ariel Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Colo Colo

22 Temmuz 2014 yılında Coquimbo Unido

30 Haziran 2016 yılında Colo Colo

6 Ocak 2017 yılında Audax Italiano

25 Şubat 2021 yılında La Calera

11 Ocak 2022 yılında Palestino

Ariel Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Martinez şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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