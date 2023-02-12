Ariel Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Morales 23 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Morales Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ariel Morales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ariel Morales'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ariel Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ariel Morales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ariel Morales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Morales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Boca Unidos

9 Kasım 2021 yılında CD Guarani

28 Şubat 2022 yılında Boca Unidos

26 Eylül 2022 yılında CD Guarani

31 Aralık 2022 yılında Boca Unidos

6 Ocak 2023 yılında CADU (Zarate)

Ariel Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Morales şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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