Ariel Mosor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Mosor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Mosor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Mosor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Mosor 19 Şubat 2003 tarihinde Katowice şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Ariel Mosór şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Mosor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ariel Mosor'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ariel Mosor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel Mosor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ariel Mosor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Mosor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Legia Altyapı

1 Ocak 2019 yılında Legia U19

1 Temmuz 2019 yılında Legia II

25 Mayıs 2020 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2021 yılında Piast Gliwice

Ariel Mosor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Mosor şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Ariel Mosor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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