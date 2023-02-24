Ariel Mucollari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Mucollari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Mucollari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Mucollari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Mucollari 19 Nisan 2001 tarihinde Vlorë şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Ariel Muçollari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Mucollari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ariel Mucollari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 31 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ariel Mucollari'nin FK Bylis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ariel Mucollari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel Mucollari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ariel Mucollari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Mucollari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Flamurtari U19

1 Temmuz 2019 yılında Flamurtari FC

31 Ocak 2021 yılında FK Bylis

Ariel Mucollari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Mucollari şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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