Ariel Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Munoz 21 Temmuz 2000 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Emiliano Ariel Muñoz Aizcorbe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Munoz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interplayers yapmaktadır. Ariel Munoz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ariel Munoz'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ariel Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ariel Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2022 yılında Cerro Largo

30 Haziran 2022 yılında Vélez II

1 Temmuz 2022 yılında Agropecuario

Ariel Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Munoz şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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