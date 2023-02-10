Ariel Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ariel Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ariel Rojas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ariel Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ariel Rojas

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Rojas 16 Ocak 1986 tarihinde Garín şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ariel Mauricio Rojas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Rojas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM yapmaktadır. Ariel Rojas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 5 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ariel Rojas'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ariel Rojas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/arichinorojasok

http://www.instagram.com/arichinorojasok/

Ariel Rojasboyu ve yaşı kaç

Ariel Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ariel Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ariel Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Vélez Sarsfield

1 Ocak 2008 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2010 yılında Vélez Sarsfield

1 Temmuz 2010 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2012 yılında River Plate

1 Temmuz 2015 yılında CD Cruz Azul

8 Şubat 2017 yılında River Plate

13 Temmuz 2018 yılında San Lorenzo

22 Temmuz 2019 yılında Atl. Tucumán

31 Ağu 2020 yılında Central Córdoba

5 Ağu 2021 yılında Belgrano

Ariel Rojas kimdir

Ariel Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Rojas şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ariel Rojas nereli

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