Ariel Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Suarez 9 Şubat 2004 tarihinde Machala şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Ariel Enrique Suárez Calderón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Suarez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRIO yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ariel Suarez'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ariel Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Eylül 2022 yılında Flamengo U20

31 Ocak 2024 yılında Orense SC U20

Ariel Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Suarez şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ariel Suarez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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