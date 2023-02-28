Ariel Uribe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Uribe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariel Uribe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariel Uribe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariel Uribe 14 Şubat 1999 tarihinde Valparaíso şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Ariel Alfonso Uribe Lepe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariel Uribe Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ariel Uribe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ariel Uribe'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ariel Uribe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariel Uribe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ariel Uribe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariel Uribe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2017 yılında CA Morelia U20

1 Temmuz 2019 yılında Monarcas Morelia

1 Ocak 2020 yılında Antofagasta

30 Haziran 2020 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2020 yılında Mazatlán FC

2 Temmuz 2020 yılında Antofagasta

31 Aralık 2021 yılında Mazatlán FC

1 Ocak 2022 yılında Antofagasta

1 Ocak 2023 yılında Unión Española

Ariel Uribe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariel Uribe şuan Unión Española takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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