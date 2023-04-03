Arif Bosluk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arif Bosluk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arif Bosluk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arif Bosluk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arif Bosluk 6 Haziran 2003 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türk uyrukludur.Gerçek adı da Arif Boşluk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arif Bosluk Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arif Bosluk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trabzonspor U19 futbol takımında oynamaktadır. Trabzonspor U19 takımına 4 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Arif Bosluk'nin Trabzonspor U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Arif Bosluk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arif Bosluk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arif Bosluk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arif Bosluk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2018 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2019 yılında Trabzonspor U17

4 Ağustos 2020 yılında Trabzonspor U19

Arif Bosluk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arif Bosluk şuan Trabzonspor U19 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arif Bosluk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arakli 1961 Spor (2013-2018), Trabzonspor (2018-2022)

Türkiye U19 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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