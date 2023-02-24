Arif Feradov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arif Feradov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arif Feradov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arif Feradov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arif Feradov 25 Aralık 1999 tarihinde Asenovgrad şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ариф Екремов Ферадов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arif Feradov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Euro Play Ltd. yapmaktadır. Arif Feradov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arif Feradov'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arif Feradov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arif Feradov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arif Feradov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arif Feradov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948 II

21 Ocak 2022 yılında Sportist Svoge

12 Ocak 2023 yılında CSKA 1948 II

Arif Feradov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arif Feradov şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 65 numaralı formayı giymektedir.

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