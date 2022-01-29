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Arif Şentürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konukları arasında olan Arif Şentürk'ün hayatı merak konusu oldu. Peki Arif Şentürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte detaylar...

Arif Şentürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin Kanal D ekranlarında cumartesi akşamları sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konuğu olan Arif Şentürk merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Arif Şentürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var?' sorularının yanıtına yer verdik...

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

1941 yılında Makedonya'da dünyaya gelen Arif Şentürk, Türk halk müziği kaynak kişisi, derlemecesi ve yorumcusudur. Şentürk, özellikle Rumeli Türküleri yorumlarıyla ünlüdür.

Makedonya'nın Kumanova kasabasında doğan Şentürk, ilk ve ortaöğrenimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.

İlk olarak Kırklareli'ye yerleşen aile daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.

Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Şentürk Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.

Arif Şentürk'ün evli ve çocuğu olduğuna dair bir bilgi yer almamaktadır...

Arif Şentürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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