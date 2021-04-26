Türk taverna müziği sanatçısı Arif Susam'ın eşi Perihan Susam'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde sizler için, Arif Susam'ın eşi Perihan Susam kimdir, nerelidir, kaç yaşında? sorularının yanıtını derledik...

PERİHAN SUSAM KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA?

Perihan Susam, ünlü sanatçı Arif Susam'ın eşidir. Arif Susam ile Perihan Susam 1980 yılında evlenmiştir. Bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır. Perihan Susam hakkında internet üzerinde fazla bilgi yer almamaktadır.

ARİF SUSAM KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA?

1956 Elazığ doğumlu Arif Susam 65 yaşındadır. Türk taverna müziği sanatçısı olan Arif Susam, aynı zamanda orkestra şefliği de yapmıştır. 8 yıl boyunca klasik batı müziği eğitimi alan Susam'ın albümlerinin neredeyse tamamı canlıdır. Emirgan Köşem Restaurant'ta 14 yıl boyunca aralıksız sahne alan Susam, şarkılarının arsında konuşması ile ün kazanmıştır.

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