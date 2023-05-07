Arif Verimli'den ağızları açık bırakan Hıdırellez paylaşımı! Okuyanlar bu tepkiyi beklemiyordu

Uzman Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, 14 yıldır yorumculuk yaptığı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programını bıraktıktan sonra yaptığı Hıdırellez çıkışı ile dikkatleri üzerine çekti. Konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmamakla birlikte, Verimli'nin sözleri kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Uzun yıllar boyunca 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında yorumculuk yapan ve programdan ani bir şekilde ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli, sık sık sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunarak gündem olmaya devam ediyor. Son paylaşımında Hıdırellez ile ilgili yaptığı açıklama ise tartışma konusu oldu. Verimli, evlenmek isteyenlere yönelik sert ifadeler kullanarak Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

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Prof. Dr. Arif Verimli'nin Hıdırellez açıklamaları şöyle devam etti:

İŞTE ARİF VERİMLİ'NİN TWITTER AÇIKLAMASI



