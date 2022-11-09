Arif Verimli'den üzen paylaşım! Yaşadığı acı olayı ilk kez açıkladı!

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, ATV ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlısert programında boy gösteriyordu. Programdan ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli, son zamanlarda sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

SİTEMKAR PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya paylaşımında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde başhekim iken kurduğu İntihar Müdahale Merkezi ve Müdahale Hattı'nı kapatan dönemin Sağlık Bakanı hakkında sitemkar ifadeler kullanan Verimli, "Ben Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimiyken 'İntihar Müdahale Merkezi ve Müdahale hattı' kurdum. Bilin bakalım kim kapattı? Cevap veriyorum her iyi şeye düşman R. A. isimli bir bakan.. Tarih affetmeyecek.. Ben asla affetmeyeceğim O'nu ayrı konu.." demişti.

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HAYATINDAKİ ACI OLAYI AÇIKLADI

Verimli bu kez kendi yaşamı hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı, 9 yaşındayken annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Verimli paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bazı konularda bana had bildirmeye, akıl vermeye kalkanlara diyorum ki; 9 yaşımda annemi kaybettim, 49 yaşımda Psikiyatri Profesörü oldum.. Gerçekten de hiç ama hiç kimseyi duymuyorum, yoluma bakıyorum.. Lütfen isimlerinizle değil kişiliğinizle var olunuz.. Her şey yalan, hikaye..."