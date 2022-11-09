Arif Verimli'den üzen paylaşım! Yaşadığı acı olayı ilk kez açıkladı!

ATV'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun süre boy gösteren Prof. Dr. Arif Verimli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatı hakkında üzen bir bilgi verdi.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Arif Verimli'den üzen paylaşım! Yaşadığı acı olayı ilk kez açıkladı!

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, ATV ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlısert programında boy gösteriyordu. Programdan ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli, son zamanlarda sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Arif Verimli'den üzen paylaşım! Yaşadığı acı olayı ilk kez açıkladı!

SİTEMKAR PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya paylaşımında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde başhekim iken kurduğu İntihar Müdahale Merkezi ve Müdahale Hattı'nı kapatan dönemin Sağlık Bakanı hakkında sitemkar ifadeler kullanan Verimli, "Ben Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimiyken 'İntihar Müdahale Merkezi ve Müdahale hattı' kurdum. Bilin bakalım kim kapattı? Cevap veriyorum her iyi şeye düşman R. A. isimli bir bakan.. Tarih affetmeyecek.. Ben asla affetmeyeceğim O'nu ayrı konu.." demişti.

Arif Verimli'den üzen paylaşım! Yaşadığı acı olayı ilk kez açıkladı!

HAYATINDAKİ ACI OLAYI AÇIKLADI

Verimli bu kez kendi yaşamı hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı, 9 yaşındayken annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Verimli paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bazı konularda bana had bildirmeye, akıl vermeye kalkanlara diyorum ki; 9 yaşımda annemi kaybettim, 49 yaşımda Psikiyatri Profesörü oldum.. Gerçekten de hiç ama hiç kimseyi duymuyorum, yoluma bakıyorum.. Lütfen isimlerinizle değil kişiliğinizle var olunuz.. Her şey yalan, hikaye..."

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bitlis'te köpek ısırması sonucu hastaneye kaldırılmıştı! 10 yaşındaki çocuktan acı haber!
Bitlis'te köpek ısırması sonucu hastaneye kaldırılmıştı! 10 yaşındaki çocuktan acı haber!
Türk Milletini alenen aşağılama suçundan gözaltına alınmıştı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında flaş gelişme!
Türk Milletini alenen aşağılama suçundan gözaltına alınmıştı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında flaş gelişme!
12 Kasım'da yapılacak olan tatbikat hakkında açıklama yapan AFAD Başkanı Sezer: "Tatbikat anında televizyon ve radyolardan mesajımız iletilecek"
12 Kasım'da yapılacak olan tatbikat hakkında açıklama yapan AFAD Başkanı Sezer: "Tatbikat anında televizyon ve radyolardan mesajımız iletilecek"
Kayseri TOKİ Kura Çekilişi Ne Zaman 2022? Kayseri TOKİ Sonuçları Açıklandı Mı?
Kayseri TOKİ Kura Çekilişi Ne Zaman 2022? Kayseri TOKİ Sonuçları Açıklandı Mı?
Son Haberler
Ölüm eğlenirken geldi! Küçük çocuk, salıncağın ipinin boynuna dolanması sonucu boğularak hayatını kaybetti
Ölüm eğlenirken geldi! Küçük çocuk, salıncağın ipinin boynuna dolanması sonucu boğularak hayatını kaybetti
Kamu bankaları hangileri? İşte Devlet Bankaları Listesi 2022
Kamu bankaları hangileri? İşte Devlet Bankaları Listesi 2022
En ufak bir hastalık belirtisi olan buraya! Bu karışımı mutlaka tüketin!
En ufak bir hastalık belirtisi olan buraya! Bu karışımı mutlaka tüketin!
İngiltere Kralı III. Charles'a büyük şok! Kalabalık arasından fırlattılar!
İngiltere Kralı III. Charles'a büyük şok! Kalabalık arasından fırlattılar!
Tarım ve Orman Bakanı'ndan önemli açıklamalar! Barajlardaki kritik seviyeyi değerlendirdi: "4 aylık suyumuz kaldı"
Tarım ve Orman Bakanı'ndan önemli açıklamalar! Barajlardaki kritik seviyeyi değerlendirdi: "4 aylık suyumuz kaldı"
Saadet Partisi'nin yayın organı TV5, FETÖ'cü Hakan Şükür'ü konuk edip methiyeler dizmişti! Tepki çeken program sonrası RTÜK'ten flaş karar!
Saadet Partisi'nin yayın organı TV5, FETÖ'cü Hakan Şükür'ü konuk edip methiyeler dizmişti! Tepki çeken program sonrası RTÜK'ten flaş karar!
Çok Okunanlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi?
Daha 1,5 yaşındayken regl oldu! Bebek yaşta ergenliğe giren genç kadının hikayesini duyunca çok şaşıracaksınız!
Daha 1,5 yaşındayken regl oldu! Bebek yaşta ergenliğe giren genç kadının hikayesini duyunca çok şaşıracaksınız!
EMSC duyurdu! İtalya'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
EMSC duyurdu! İtalya'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
Yaşarken ölmek bu olsa gerek! Binlerce kişinin canlı canlı gömülmesine neden olan öldükten sonra tekrar dirilme hakkında korkudan titreten gerçekler...
Yaşarken ölmek bu olsa gerek! Binlerce kişinin canlı canlı gömülmesine neden olan öldükten sonra tekrar dirilme hakkında korkudan titreten gerçekler...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düğmeye bastı! Asgari ücret için çalışmalar başlatıldı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düğmeye bastı! Asgari ücret için çalışmalar başlatıldı!
Yorumlananlar
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu