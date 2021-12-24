Arifane ne demek, TDK'ya göre Arifane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arifane ne demek? Arifane TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi arifane kelimesi. Peki arifane ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre arifane nedir, arifane kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARİFANE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arifane kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Arifane kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre arifane kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yiyeceği ortaklaşa sağlanan (toplantı)

- Arif olana yakışacak bir biçimde



ARİFANE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- arifane ile



ARİFANE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tecahülüarifane

