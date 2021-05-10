Arife günü bankalar açık mı 2021? Bankalar arife günü kaça kadar açık 2021? Banka çalışma saatleri

Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekli ve bankalarda işlemleri olan vatandaşlar arife gününün yarım gün olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar bizlerde sizler için en çok araştırılan Arife günü bankalar açık mı 2021? Bankalar arife günü kaça kadar açık 2021? sorularına yanıt arıyor. İşte banka çalışma saatleri 2021...

ARİFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI 2021?

Ramazan Bayramı öncesi arife günü (12 Mayıs Çarşamba) günü bankalar açık olacak. Vatandaşlar bankalara giderek işlemlerini yaptırabilecek.

BANKALAR ARİFE GÜNÜ KAÇA KADAR AÇIK 2021?

Ramazan Bayramı arife gününde bankalar saat 09.00'da açılacak, saat 12.30'da ise öğle arasına girecekler. Bu saatlerden sonra ise bankalar işlem yapmayacak.

ARİFE GÜNÜ BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Açılış saati: 09.00

Kapanış saati: 12.30

Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan açıklamaya göre bankalar, 6-7-10-11 Mayıs 2021 tarihlerinde saat 09.00'da açılacak, saat 12.30'da öğle molasına çıkacak. saat 13.30'da öğleden sonra hizmet vermeye devam edecek bankalar saat16.30'da ise kapanacak.

Açılış: 09.00

Öğle arası: 12.30-13.30

Kapanış: 16.30