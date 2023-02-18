Arijan Ackar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arijan Ackar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arijan Ackar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arijan Ackar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arijan Ackar 13 Temmuz 1999 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Arijan Ačkar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arijan Ackar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arijan Ackar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 17 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Arijan Ackar'nin NK Jarun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arijan Ackar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arijan Ackar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arijan Ackar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arijan Ackar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2011 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2014 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2016 yılında NK Zagreb U19

4 Ağu 2017 yılında Lokomotiva U19

17 Ağu 2018 yılında NK Jarun

Arijan Ackar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arijan Ackar şuan NK Jarun takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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