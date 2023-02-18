Arijan Djelovci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arijan Djelovci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arijan Djelovci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arijan Djelovci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arijan Djelovci 1 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arijan Djelovci Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arijan Djelovci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arijan Djelovci'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arijan Djelovci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arijan Djelovci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arijan Djelovci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arijan Djelovci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında NK Maribor U19

26 Temmuz 2022 yılında NK Brinje Grosuplje

Arijan Djelovci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arijan Djelovci şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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