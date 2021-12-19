Arık ne demek, TDK'ya göre Arık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arık ne demek? Arık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi arık kelimesi. Peki arık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre arık nedir, arık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre arık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ark

- Fide veya fidan dikilen yer

- Zayıf, cılız, kuru, sıska



ARIK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Arıkta çimdim de geldim diye fısıldadı.

- Arık, zayıf bir buzağı kuyruğunu sallayarak gidiyordu.



ARIK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- arık çekmek

- arık ata kuyruğu da yüktür

- arık etten yağlı tirit olmaz

- arık öküze bıçak çalınmaz

