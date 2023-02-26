Arik Yanko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arik Yanko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arik Yanko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arik Yanko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arik Yanko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arik Yanko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arik Yanko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arik Yanko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arik Yanko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arik Yanko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arik Yanko 21 Aralık 1991 tarihinde Rishon Lezion şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsrail,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da אריק ינקו şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arik Yanko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Arik Yanko, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arik Yanko'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arik Yanko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arik Yanko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Arik Yanko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arik Yanko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hapoel Tel Aviv

29 Ağustos 2011 yılında Hakoah Amidar

30 Haziran 2013 yılında Hapoel Tel Aviv

22 Ağustos 2013 yılında Hapoel Raanana

30 Haziran 2014 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Temmuz 2014 yılında Hapoel Raanana

1 Temmuz 2017 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Ağustos 2020 yılında M. Petah Tikva

1 Temmuz 2022 yılında M. Bnei Reineh

Arik Yanko kimdir

Arik Yanko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arik Yanko şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hapoel Tel Aviv

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Arik Yanko nereli

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