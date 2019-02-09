Ordu'nun Ünye ilçesinde gençlerle buluşan spor spikeri Erdoğan Arıkan, "Hayalimde futbolcu olmak vardı" dedi.

Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Ünye Futbol Kulübünün davetlisi olarak bugün Ordu'nun Ünye ilçesine geldi. Başarılı sunucu Arıkan, Ünyeli gençlerle buluşarak mesleğe nasıl başladığını ve futbol spikerliği hayatını anlattı.

Programda ev sahipliği yapan Ünye Futbol Kulübü Başkanı Metin Tamtürk, "Bizim Ünye'deki en büyük eksikliğimiz, herkesin gelebileceği dolmuş mesafesinde bir futbol sahamız yok. 120 bin nüfuslu bir ilçedeyiz ama bizim Ünye içinde çalışacak bir sahamız yok" diye konuştu.

"Türk futbolunda alt yapıya önem verelim"

Ordu Futbol İl Temsilcisi Ali Osman Osma, "Ünye Futbol Kulübü Ünye ve Ordu Futbolu adına ligimize, alt liglerde renk katmaktadır. Spor branşları içerisinden futbol deyince gerçekten insanın nabzı duruyor. Son yıllarda pek fazla olmuyor ama biz şunu istiyoruz: Türk futbolu adına alt yapıya önem verelim, çocuklarımıza önem verelim. Biz tesis anlamında biraz sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başında geçen birkaç olayı anlatan Medya Direktörü, Milli Boccia Sporcusu Emre Vural, "Ne olursa olsun sporcular asla vazgeçmemelidir. Maçı kaybedebilirsiniz ama vazgeçerseniz asıl kayıp o zaman olur. Vazgeçtiğiniz gün her şeyi kaybetmiş oluyorsunuz. Çok kötü olaylarla karşılaşabilirsiniz ama asla vazgeçmeyin" şeklinde konuştu.

"Hayalimde futbolcu olmak vardı"

TRT Spor Spikeri ve Spor Programları Yapımcısı Erdoğan Arıkan, "Bugün sizlerle spor aracılığı ile buluştuk. Ben sporun başka bir alanında yürüdüm. Benim de çocukluğumda hayalimde futbolcu olmak vardı. Ama hayat herkese bu şansı vermiyor. Yeteneğiniz çok önemli ve yeteneğinizin yanında hayata bakışınız. Belki ben bunlardan birinde eksiktim, bu yüzden futbolcu olarak yürüyemedim ama sizin gibi gençlerle buluştuğumda diyorum ki "insan hayatının en önemli kararını 15 ile 30 yaş arasındaki boşlukta veriyor. Çünkü o yaş diliminde kendinizi keşfetmeniz, hangi alanda daha yeteneklisiniz ve hangi alanda hayatı daha iyi yürüyebilirsiniz önce bunu bulabilmeniz ve sonra bunun üzerine yatırımlar yapmanız, yaklaşık 80 yıllık hayatınızın geriye kalan 30'dan sonraki 50 yılının nasıl geçeceğini belirliyor" dedi.

Program sonunda ünlü futbol spikerine Ünye Futbol Kulübü Başkanı Metin Tamtürk ve Ordu Futbol İl Temsilcisi Ali Osman Osma çiçek ve forma hediye etti.

Kaynak: İHA