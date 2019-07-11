Arılar, kentin en işlek yerlerinden birindeki ağaca oğul verdi

DENİZLİ'nin en işlek noktalarından Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bal arıları, palmiye ağacına oğul verdi. Esnafın çağırdığı bal üreticisi Caner Kırlı, arıları kutuya doldurup, götürdü.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan palmiye ağacına, bal arıları oğul verdi. Kentin en hareketli noktalarından olan yolda yürüyenler, arıların sokma tehlikesi nedeniyle korku yaşadı. Bu durumdan rahatsız olan esnaf, komşu kent Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan, tanıdıkları bal üreticisi Caner Kırlı'yı çağırdı. Denizli'ye gelen Kırlı, arıcı kıyafetini giyerek, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki ağaca merdiveniyle çıktı. Kırlı, ağaçtaki arıları, yanındaki kutunun içine doldurdu. Bu anlar, çevredekiler tarafından endişe ve merakla izlendi. Çok sayıda kişi, cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekti. Kırlı, daha sonra arılarla birlikte bulvardan ayrıldı.

Palmiye ağacındaki arıları kutunun içine alan Caner Kırlı, "Arılar bir kovandan kaçıp, gelip, burada oğul vermiş. Buradaki esnaf ve vatandaşlar da telaşlanmış. Kraliçe arı, palmiye ağacında arılarını toplamış. Ben de bal üreticisiyim ama bu işte çok profesyonel olduğum söylenemez. Merdivenle ağaca çıkıp, yaklaşık 2 bin arıyı kutuya aldım" dedi.

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DHA