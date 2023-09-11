Arılara yazmayı öğreten adam

Bu gün ülkemizde eğitim-öğretim döneminin ilk günü. Binlerce çocuk uzun bir aradan ve tatilden sonra okullarına başladılar.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Arılara yazmayı öğreten adam

Bu gün ülkemizde eğitim-öğretim döneminin ilk günü. Binlerce çocuk uzun bir aradan ve tatilden sonra okullarına başladılar. Erzurum'da eğitimde farkındalık oluşturmak için bahar aylarında arılarına yazmayı öğreten organik bal üreticisi Salim Eser, onları başarılı bularak mezun ettiğini söyledi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesi Doğanköy Mahallesinde arılarına yazmayı öğrettiğini belirten organik bal üreticisi Salim Eser, ilkbaharda arılarına verdiği dersleri kontrol ederken "arılarım sınıflarını geçtiler" dedi.

Arılarına "Allah, Erzurum, Dadaş, Canısı, Aşkım, Nusret, Kalp ve Ayyıldız" gibi Erzurum'un değerlerini bal üzerine yazdırdı.

Şenkaya ilçesine bağlı Doğan Köy Mahallesinde ikamet eden profesyonel fitness ve vücut geliştirme antrenörü olan ve aynı zamanda organik bal üreticisi Alim Eser Arılara yazmayı öğretiyor. Üzerlerinde yazı olan petekleri gösterirken koruyucu kıyafet giymeyen ve arılardan hiç korkmaya Salim Eser, görenleri hayrete düşürüyor.

Eser, okulların açılma haftası nedeni ile okumanın önemine dikkat çekmek ve bu anlamda farkındalık oluşturmak için arılarına yazmayı öğrettiğini ifade ederek, "Kanser hastaları ve ünsilin kullanan şeker hastaları için özel kör kovan balı üretiyorum. Eğitime ve öğretime dikkat çekmek için arılarıma yazmayı öğrettim. Erzurum'un değerlerini yazmaları için ilk baharda ders vermiştim. Onlar da tamamlamışlar, sınıflarını geçtiler. Şimdi rahatça tatile çıkabilirler" dedi.

Erzurumlu organik bal üreticisi Salim Eser Allahuekber Dağı eteklerinde şeker hastaları ve Kanser hastaları için lissiz (mum) organik bal üretiyor. Salim Eser, bu yıl bal üretiminde azalma olduğunu belirterek, "İddia edildiği gibi kuraklık değil, Nisan ve Mayıs aylarının soğuk geçmesi ve bitkilerin üşümesi verimi azalttı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan ışık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan ışık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Son Haberler
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Âşıklar sazla sözle buluştu
Âşıklar sazla sözle buluştu
Antalya’da bal rekoltesi düştü, kilogramı 800 liraya kadar çıktı
Antalya’da bal rekoltesi düştü, kilogramı 800 liraya kadar çıktı
Muratpaşa ve Zigetvar kardeş kent oldu
Muratpaşa ve Zigetvar kardeş kent oldu
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan ışık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan ışık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı
50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!