Arilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arilson 30 Kasım 1993 tarihinde Juiz de Fora şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Arilson Carlos Alves Baptista şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arilson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arilson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 26 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Arilson'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2017 yılında Poços de Caldas

9 Kasım 2017 yılında AA Caldense

27 Mart 2018 yılında Uberlândia EC

14 Aralık 2018 yılında Patrocinense-MG

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

26 Mayıs 2021 yılında Criciúma EC

Arilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arilson şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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