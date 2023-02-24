Arinaldo Rrapaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arinaldo Rrapaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arinaldo Rrapaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arinaldo Rrapaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arinaldo Rrapaj 9 Ağustos 2001 tarihinde Vlorë şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arinaldo Rrapaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BFM yapmaktadır. Arinaldo Rrapaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Arinaldo Rrapaj'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Arinaldo Rrapaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arinaldo Rrapaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arinaldo Rrapaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arinaldo Rrapaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ekim 2015 yılında Flamurtari U17

22 Eylül 2016 yılında Flamurtari U19

1 Temmuz 2018 yılında Flamurtari FC

28 Eylül 2020 yılında KF Skënderbeu

1 Temmuz 2021 yılında FK Partizani

Arinaldo Rrapaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arinaldo Rrapaj şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Arinaldo Rrapaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U19 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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