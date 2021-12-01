Arınç'la Ahmet Hakan arasında görülmemiş polemik! Bülent Arınç: Patronlarının himmeti ile geldiğin yerde basının en köklü gazetelerinden birini magazin gazetesi haline getirdin!

Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden gündemdeki olayları köşe yazısında kaleme alan Ahmet Hakan, Arınç için "Onun durumu hepsinden daha trajik. Trajik çünkü ruhu Ak Parti'den çoktan koptuğu halde bedenini koparmaya bile cüret edemiyor. Fakat buna rağmen afra tafrası hiç eksik olmuyor. Tek derdi ciddiye alınmak" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Hakan'ın kendisine yönelik sözlerine Arınç çok sert bir yazılı açıklamayla yanıt verdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Arınç, geçtiğimiz günlerde kendisi için "Siyasette ancak ve ancak Tayyip Erdoğan'ın ekibinin bir parçası olarak bir anlam ifade ediyorlarken ve toplumsal karşılıkları Erdoğan'ın binde biri bile değilken..." diyen Hakan'a yanıt verdi.

"KEDİN SEKTER'E DAHİ ACIYORUM"

Ahmet Hakan'ın "Kediler için psikopatlık testi çıkmış. Testi kedim Sekter için uyguladım." diyerek köşe yazısında bahsettiği konu hakkın da da göndermede bulunan Arınç,"Bak aslanım! Patronlarının himmeti ile geldiğin son noktada basın hayatımızın en köklü gazetelerinden birini tam bir magazin ve bulvar gazetesi haline getirdin. Seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafında yüzünden okunan kedin Sekter'e dahi acıyorum" dedi.

İşte Arınç'ın Ahmet Hakan'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandığı o açıklaması;

"Sen Yeşil Camii Kur'an Kursu'nda talebeydin. Ben Erbakan Hocamın Manisa İl Başkanıydım. Sen belki daha üniversitede bile değildin. Ben Refah Partisi için DGM'de yargılanıyordum. Sen Kanal 7'deydin; başka bir adamdın. Ben senin her akşam ısrarla programına davet ettiğin Refah Partisi Manisa Milletvekiliydim; sonra da Grup Başkanvekili oldum. Sen yine Kanal 7'deyken, bizler ise AK Partiyi kurduk ve iktidara taşıdık. Ben de AK Parti'nin ilk TBMM başkanı oldum. Sonra sen bazı varoluşsal sancılar çektin, dönüşüm geçirdin. İnsanların fikirleri değişir ve dönüşür; bunu yadırgamam. Sen dönüştüğün zamanlarda ben Başbakan Yardımcısıydım.

"DALINDAN KOPAN YAPRAK MİSALİ RÜZGARA GÖRE SAVRULDUN"

Sonra sen dönüşmekten birkaç adım öteye geçtin, dalından kopan yaprak misali rüzgara göre savruldun... Nazım Hikmet'in dediği gibi "Günde on kaat, bir çift rugan pabuç, sıcak bir döşek ve üç yüz papellik rahat için..." güzel günlerini sattın.

"MERHUM MÜFTÜ BABANIN KEMİKLERİNİ SIZLATTIN"

Ben siyaseti zirvede bıraktım. Sen ise yaşadığın savrulma sonucu tüm değerler bütününü kaybederek merhum müftü babanın dahi kemiklerini sızlattın. Öyle ki seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafında yüzünden okunan kedin Sekter'e dahi acıyorum.

"EN KÖKLÜ GAZETELERDEN BİRİNİ BULVAR GAZETESİ HALİNE GETİRDİN"

Patronlarının himmeti ile geldiğin son noktada basın hayatımızın en köklü gazetelerinden birini tam bir magazin ve bulvar gazetesi haline getirdin. Eğer siyasi varlığımı sadece ve sadece Sayın Cumhurbaşkanına borçlu olduğumu ve yukarıda yazdıklarımın gerçek olmadığını düşünüyorsan 40 yıllık dava arkadaşım Recep Tayyip Erdoğan'a artık kabul gördüğün uçakta bizzat kendin sor.

"GÜNDEMİ BELİRLEYEN BİRİNİN BÖYLE DERTLERİ OLUR MU?"

Eğer olur da bu soruyu sormanın senin haddini aşacağını düşünüyorsan, sorunu -sen dahil olmak üzere-yöneticiliğini yaptığın gazetenin birçok çalışanına WhatsApp'tan talimat verenler üzerinden sor! Bir önceki yazında da benim tek derdimin "dikkate alınmak" olduğunu söylemiştin. Bugün dahi her cümlesi ve konuşması gündemi belirleyen birinin böyle bir derdi olabilir mi? Asıl senin tek derdinin muhatap alınmak olduğu çok aşikâr.

"SENİ İLK VE SON KEZ UYARIYORUM"

Bugüne kadar aile fertlerimi teker teker hedef alan ve kişilik haklarıma saldıran muhtelif hadsizliklerin karşısında suküt ettim. Beni samimiyetle eleştiren herkese saygı duyarım ama sen istihza ediyor; hakaret etmek istiyorsun. Bu hadsizliklerine son vermen için başkaları gibi kapalı kapılar ardında değil, kamuoyunun gözü önünde seni ilk ve son kez muhatap alıyor ve uyarıyorum.

Sonsöz: Ne zaman Ahmet Kaya'nın Entel Maganda şarkısını dinlesem seni anımsarım.

Bülent ARINÇ"