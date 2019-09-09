Arınç'tan ses getirecek çıkış! Kaftancıoğlu'na dair çok konuşulacak açıklamaya imza attı!

Geçtiğimiz gün Kaftancıoğlu; yargılandığı davada 5 farklı suçtan 9 yıl 8 ay 20 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kaftancıoğlu'nun bu cezası çok ses getirdi. Fakat AK Parti'de farklı çıkışlarıyla ön plana çıkan Bülent Arınç da bu konu üzerine açıklama yaptı.

KAFTANCIOĞLU'NUN PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN KONUŞTU: "TAHAMMÜL ETMEK ZORUNDAYIM"

Bir Televizyon kanalına konuşan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, "Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetlerin mesajlarının hiçbirisini paylaşmıyorum ama tweetleri ifade özgürlüğüne giriyorsa ben bunlara tahammül etmek zorundayım. 5-6 yıl sonra bu davanın açılması zorlamadır. Yurt dışında Türkiye'nin itibarına çok eksi yazılır. Dava açılmasa ve böyle bir ceza verilmese herhalde daha iyi olurdu." dedi.

YAZAR YUSUF KAPLAN DA HAPİS CEZASINI DOĞRU BULMAMIŞTI

Muhafazakar kesimin yakından takip ettiği Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan da, Kaftancıoğlu'na hapis cezası verilmesini doğru bulmamıştı.