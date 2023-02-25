Ariol Kaloshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariol Kaloshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ariol Kaloshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ariol Kaloshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ariol Kaloshi 23 Aralık 1999 tarihinde Lushnjë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ariol Kaloshi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ariol Kaloshi'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ariol Kaloshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ariol Kaloshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ariol Kaloshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ariol Kaloshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2016 yılında FK Tomori Berat

13 Eylül 2017 yılında KS Besa

31 Ocak 2018 yılında KF Naftëtari

7 Eylül 2018 yılında KS Lushnja

4 Eylül 2021 yılında KF Butrinti

1 Temmuz 2022 yılında Flamurtari FC

Ariol Kaloshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ariol Kaloshi şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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