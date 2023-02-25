Arion Sulemani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arion Sulemani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Arion Sulemani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arion Sulemani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.