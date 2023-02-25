Arion Sulemani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arion Sulemani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arion Sulemani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arion Sulemani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arion Sulemani 1 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arion Sulemani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arion Sulemani'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Arion Sulemani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arion Sulemani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Temmuz 2022 yılında Melbourne City
Arion Sulemani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arion Sulemani şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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