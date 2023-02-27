Arion Ymeri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arion Ymeri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arion Ymeri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arion Ymeri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arion Ymeri 30 Mart 1995 tarihinde Skënderaj şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arion Ymeri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arion Ymeri'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arion Ymeri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arion Ymeri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arion Ymeri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arion Ymeri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KF Drenica

15 Ağustos 2021 yılında SC Gjilani

17 Ocak 2023 yılında KF Trepca 89

Arion Ymeri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arion Ymeri şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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