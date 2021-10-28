Arioso ne demek, TDK'ya göre Arioso kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arioso ne demek? Arioso TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi arioso kelimesi. Peki arioso ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre arioso nedir, arioso kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARİOSO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arioso kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Arioso kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre arioso kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dramatik ve lirik bakımdan yüksek bir anlatım gücü olan ağırbaşlı ezgi

