Aris Karapetyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aris Karapetyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aris Karapetyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aris Karapetyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aris Karapetyan 24 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արիս Կարապետյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aris Karapetyan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aris Karapetyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aris Karapetyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aris Karapetyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Pyunik II
Aris Karapetyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aris Karapetyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.
Aris Karapetyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ermenistan U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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