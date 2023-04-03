Aris Karapetyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aris Karapetyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aris Karapetyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aris Karapetyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.