Aris Sorensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aris Sorensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aris Sorensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aris Sorensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aris Sorensen 16 Mayıs 2001 tarihinde Giubiasco şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aris Aksel Sörensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aris Sorensen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aris Sorensen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aris Sorensen'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aris Sorensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aris Sorensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aris Sorensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aris Sorensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2017 yılında Sampdoria U17

1 Temmuz 2018 yılında Sampdoria U19

5 Ağu 2020 yılında FC Chiasso

19 Temmuz 2021 yılında Yverdon Sport

26 Temmuz 2021 yılında FC Chiasso

30 Haziran 2022 yılında Yverdon Sport

Aris Sorensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aris Sorensen şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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