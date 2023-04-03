Aris Triantafillidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aris Triantafillidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aris Triantafillidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aris Triantafillidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aris Triantafillidis 11 Eylül 2003 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. Yunanistan,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aris Triantafillidis Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROFUNDO Sports Management yapmaktadır. Aris Triantafillidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aris Triantafillidis'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aris Triantafillidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aris Triantafillidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aris Triantafillidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aris Triantafillidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında BSC YB U17

1 Temmuz 2020 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2021 yılında BSC YB U21

12 Temmuz 2022 yılında FC Thun U21

Aris Triantafillidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aris Triantafillidis şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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