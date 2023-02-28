Arislan Yusupbaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arislan Yusupbaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arislan Yusupbaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arislan Yusupbaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arislan Yusupbaev 3 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arislan Yusupbaev Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arislan Yusupbaev'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arislan Yusupbaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arislan Yusupbaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arislan Yusupbaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arislan Yusupbaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2022 yılında FC Buxoro

Arislan Yusupbaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arislan Yusupbaev şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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