Aristide Wam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aristide Wam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aristide Wam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aristide Wam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aristide Wam 18 Şubat 2002 tarihinde Mbanga şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aristide Wam Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aristide Wam, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aristide Wam'nin AC Le Havre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aristide Wam Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aristide Wam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aristide Wam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aristide Wam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2022 yılında AC Le Havre

Aristide Wam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aristide Wam şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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