Aristotelis Skortidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aristotelis Skortidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aristotelis Skortidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aristotelis Skortidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aristotelis Skortidis 23 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aristotelis Skortidis Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Wil 1900 II futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aristotelis Skortidis'nin FC Wil 1900 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Aristotelis Skortidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aristotelis Skortidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Temmuz 2021 yılında St. Gallen U17
1 Temmuz 2022 yılında FC Wil II
Aristotelis Skortidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aristotelis Skortidis şuan FC Wil 1900 II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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