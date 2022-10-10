Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi Tanımı;

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Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi Maaşları

Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8189.14

Meslek Adı :

Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon

Görevlisi Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, arıtılmış içme suyu ve arıtılmış atık suyun içerisinde yer alan hastalık yapıcı mi kroorganizmaların (patojen) miktarını mevzuatın ve standartların izin verdiği seviyeye indirmek için dezenfeksiyon amacıyla klor tanklarını hazırlayarak klor dozlayan ve bunlara ilişkin periyodik kontrolleri yapan, gerekli durumlarda diğer dezenfektanları hazırlama ve dozlama işlemlerini yerine getiren ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Arıtma Tesisi Dezenfeksiyon Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Klor tanklarını hazırlamak,

c) Klor dozlamak,

d) Klorlama prosesine ilişkin periyodik kontrolleri yapmak

e) Diğer dezenfektanları dozlamak,

f) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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