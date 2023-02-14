Aritz Aldasoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aritz Aldasoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aritz Aldasoro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aritz Aldasoro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aritz Aldasoro 5 Haziran 1999 tarihinde Beasain şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aritz Aldasoro Sarriegi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aritz Aldasoro Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Aritz Aldasoro, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aritz Aldasoro'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aritz Aldasoro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aritz Aldasoro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aritz Aldasoro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aritz Aldasoro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Real Soc. Juv.A

1 Temmuz 2018 yılında Real Sociedad C

1 Temmuz 2019 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2022 yılında Racing

Aritz Aldasoro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aritz Aldasoro şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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