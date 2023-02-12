Aritz Elustondo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aritz Elustondo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aritz Elustondo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aritz Elustondo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aritz Elustondo 28 Mart 1994 tarihinde Beasain şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aritz Elustondo Irribarria şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aritz Elustondo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Aritz Elustondo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 4 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Aritz Elustondo'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aritz Elustondo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aritzelus/

Aritz Elustondo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aritz Elustondo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aritz Elustondo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aritz Elustondo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında SD Beasain

30 Haziran 2013 yılında Real Soc. Juv.A

1 Temmuz 2013 yılında Real Sociedad B

4 Ocak 2016 yılında Sociedad

Aritz Elustondo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aritz Elustondo şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.