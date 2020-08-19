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Arıza 1. tanıtım fragmanı yayınlandı | İntikam ve ihanetlerin gölgesinde bir aşk hikayesi!

Herkes tarafından ilgiyle takip edilen Arıza 1. tanıtım fragmanı yayınlandı. Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı senaryosunu ise Ozan Aksungur kaleme aldığı dizi, başrol oyuncuları ve ilginç hikayesiyle çok dikkat çekti. Eylül ayında başlayacak dizi, soluksuz aksiyonuyla izleyenlerin nefesini kesecek.

SHOW TV ekranlarının ilgiyle beklenen dizisi Arıza 1. tanıtım fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

ARIZA DİZİSİ KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

Arıza 1. tanıtım fragmanı yayınlandı | İntikam ve ihanetlerin gölgesinde bir aşk hikayesi!

ARIZA OYUNCULARI

  • Tolga Sarıtaş
  •  Ayça Ayşin Turan
  •  Ahmet Mümtaz Taylan
  •  Olgun Toker
  •  Levent Can
  •  Cavit Çetin Güner
  •  Murat Daltaban
  •  Dilara Aksüyek
  •  Uygar Özçelik
  •  Pınar Çağlar Gençtürk
  •  Ali Rıza Kubilay
  •  Yağızcan Konyalı
  • Yeşim Salkım
  • Yeşim Gül

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19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:03
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